Як пише Politeka.net , популярна українська співачка Надя Дорофєєва презентувала свою пісню, переписану рідною мовою. Шанувальники активно зазначають, що композиція "Різнокольорова" одразу заграла новими фарбами.

Щоб привернути увагу, артистка також похвалилася у Тік-Ток невеликим відео. У чорній короткій сукні з вирізами дівчина подуріла на камеру і порадувала природним чином.

«Нарешті)) Дякую! Так набагато краще 😘😘; Заборонене кохання; Різнокольорові гріхи; Пісні краще не перекладати, а писати нові. І якщо українською, то має писати людина, яка думає українською; Вооу 🥰Надячи твою українську мову це просто неперевершено❤️🇺🇦😍; а... це моя нова одержимість 😍; Ця пісня на репіті 24/7😁» - пишуть у мережі.

Також артистка висловилася про свою композицію: "Ми все змінилися, все змінилося, придбало нові фарби і, на жаль, не завжди яскраві . світлого... але сталася війна", - написала Надя.

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