Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка днями відзначила 21 день народження, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала цілу серію фотографій, на яких позує серед букетів квітів, які вона отримала на свій день народження.

На нових фотографіях Анна знята у затишній кімнаті, в якій розставила всі свої букети. Перед камерою дівчина позує в коротких джинсових шортах і вузькому чорному топіку, який наголосив на пружному декольте. Волосся співачки акуратно покладено, а на обличчі яскравий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Моє жіноче серце дуже радіє. Відразу видно, що всі мої друзі мають смак". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото артистки, засипаючи її компліментами: "Вау, яка красива", "Яка красуня", "Дуже красиво!", "Яка краса", "Неймовірно красива", "У друзів гарний смак", "Яка ніжна", "Яка краса", "Ти просто дуже хороший друг", "Аннушка розцвіла", "Клас. Яка красуня серед краси. Принцеса у світі мрій!". "Ти прекрасна".

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