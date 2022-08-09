Знаменитість також зазначила, що у такі моменти відчуває настільки сильні українці.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Лілія Ребрик із колегами-акторами мріяла про повернення до театру кілька місяців. Нещодавно вона повернулася на театральну сцену та по можливості грає у спектаклях.

В Інстаграм акторка поділилася знімком у гримерці, а також розповіла про спектакль, який закінчився під сирени.

Артистка подякувала глядачам за підтримку та енергетику, яку відчувала під час виступу. А також згадала, що відчула, коли спектакль довелося закінчувати під звуки сирени.

"Ці ненависні звуки сирени та такий обожнюваний шквал оплесків... Такі полярні відчуття одночасно. Максимально швидкий фінал, уклін, квіти, сльози...", - розповіла Лілія Ребрик.

Знаменитість також зазначила, що у такі моменти відчуває настільки сильні українці та вдячна захисникам за ще один день, який вона може провести на сцені.

"Дякую вам, що в такий тяжкий час знаходите бажання прийти в театр. Нас українців точно не зламати! Ну і не втомлююся щоразу дякувати нашим захисникам за можливість виходити на сцену і займатися улюбленою справою", - закінчила артистка Лілія Ребрик.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.