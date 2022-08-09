Знаменитость также отметила, что в такие моменты чувствует настолько сильны украинцы.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Лилия Ребрик с коллегами-актерами мечтала о возвращении в театр несколько месяцев. Недавно она вернулась на театральную сцену и по возможности играет в спектаклях.

В Инстаграм актриса поделилась снимком в гримерке, а также рассказала о спектакле, который закончился под сирены.

Артистка поблагодарила зрителей за поддержку и энергетику, которую ощущала во время выступления. А также вспомнила, что ощутила, когда спектакль пришлось заканчивать под звуки сирены.

"Эти ненавистные звуки сирены и такой обожаемый шквал аплодисментов… Таковы полярные ощущения одновременно. Максимально быстрый финал, поклон, цветы, слезы…", - рассказала Лилия Ребрик.

Знаменитость также отметила, что в такие моменты чувствует настолько сильны украинцы и благодарна защитникам за еще один день, который она может провести на сцене.

"Спасибо вам, что в столь тяжелое время находите желание прийти в театр. Нас украинцев точно не сломать! Ну и не устаю каждый раз благодарить наших защитников за возможность выходить на сцену и заниматься любимым делом", - закончила артистка Лилия Ребрик.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.