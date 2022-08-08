Незмінний телеведучий "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво довгий час приховував своє особисте життя. Нещодавно він вперше показав свою молоду дівчину, з якою їх розлучила війна. В інтерв'ю "24 каналу" кухар розповів про свою кохану.

"Вона українка. Коли опублікував спільне фото, було багато коментарів, що їй 15 років. Звичайно, це не так. Ми разом вже дуже довго, я не хотів афішувати стосунки, бо є багато людей, які цього не розуміють. Так, вона виглядає дуже молодою. Я вирішив обрати українку, бо українські дівчата завжди молоді", - сказав Ектор і засміявся.

За словами Ектора Хіменеса-Браво, мати його дівчини сильно захворіла після евакуації з Ірпеня, тому госпіталізована у Варшаві. Ресторатор зазначив, що його кохана повернеться, як тільки її матері стане краще.

"Коли я вирішив повернутися в Україну, кохана теж багато плакала. Але вона щаслива, бо бачить, як я люблю її батьківщину. Вона бачить, що я готовий на все заради України. Багато іноземців думають, що можна поїхати і забути те, що тут відбувається. Я не можу так", - зізнався Ектор Хіменес-Браво.

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