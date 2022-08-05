Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український та канадський ресторатор колумбійського походження. Зірка також судить проект "Майстер Шеф", який виходить на екранах країни понад 10 років. На момент початку війни Ектор знаходився за межами України, але через деякий час все ж таки зважився повернутися додому. Знаменитість після цього зайнявся вогневою підготовкою, щоб мати можливість захистити себе.

Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Хіменес-Браво вирішив показати сторіс, на якому тренувався у спортзалі. Зірка хитав ноги, вражаючи своєю працьовитістю.

"А я вже готуюся до завтрашнього благодійного тренування", - написав Ектор.

"Я також буду і чекаю на всіх", - написав Хіменес-Браво.

Також зірка у майці продемонстрував біцепс, позуючи перед дзеркалом.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував гаряче тренування зі штангою

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