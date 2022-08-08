Совсем недавно он впервые показал свою молодую девушку, с которой их разлучила война.

Незменный телеведущий "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво долгое время скрывал свою личную жизнь. Совсем недавно он впервые показал свою молодую девушку, с которой их разлучила война. В интервью "24 каналу" повар рассказал о своей любимой.

"Она украинка. Когда опубликовал совместное фото, было много комментариев, что ей 15 лет. Конечно, это не так. Мы вместе уже очень долго, я не хотел афишировать отношения, потому что есть много людей, которые этого не понимают. Да, она выглядит очень молодой. Я решил выбрать украинку, потому что украинские девушки всегда молодые", - сказал Эктор и рассмеялся.

По словам Эктора Хименеса-Браво, мать его девушки сильно заболела после эвакуации из Ирпеня, поэтому была госпитализирована в Варшаве. Ресторатор отметил, что его возлюбленная вернется, как только ее матери станет лучше.

"Когда я решил вернуться в Украину, любимая тоже много плакала. Но она счастлива, потому что видит, как я люблю ее родину. Она видит, что я готов на все ради Украины. Многие иностранцы думают, что можно уехать и забыть то, что здесь происходит. Я не могу так", - признался Эктор Хименес-Браво.

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