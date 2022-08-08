Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", де артистка співала протягом 15 років. Після розпаду групи Слава зайнялася сольною кар'єрою і досягла певного успіху. А після початку війни Камінська виїхала з України з дітьми, вирушивши до Нідерландів, де мешкає недалеко від Гааги. Як знаменитість зізналася, їй подобається ця країна, бо там навіть улітку треба надвечір одягати верхній одяг. А Слава, як можна зрозуміти, дуже любить її спеку. Не забуває Камінська і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу зірка показала фігуру в топіці та штанах. Зірка стояла у спортзалі, демонструючи свої успіхи останнім часом.

А раніше Слава демонструвала свої домашні заняття фітнесом.

"Скоро сарделька перетвориться на людину", - написала Камінська на сторіс Інстаграм.

Варто зазначити, що Слава, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російською окупацією.

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