Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", де артистка співала протягом 15 років. Після розпаду групи Слава зайнялася сольною кар'єрою і досягла певного успіху. А після початку війни Камінська виїхала з України з дітьми, вирушивши до Нідерландів, де мешкає недалеко від Гааги. Як знаменитість зізналася, їй подобається ця країна, бо там навіть улітку треба надвечір одягати верхній одяг. А Слава, як можна зрозуміти, дуже любить її спеку. Не забуває Камінська і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу зірка показала фігуру в топіці та штанах. Зірка стояла у спортзалі, демонструючи свої успіхи останнім часом.
А раніше Слава демонструвала свої домашні заняття фітнесом.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Екс-дружина Дзідзьо SLAVIA посеред ночі похизувалася новим образом: "Не можу заснути..."
HIMARS не спить: з'ясувалися результати нової потужної атаки ЗСУ по окупантах, відео
Трінчер ледь прикрила форми і похвалилася результатами схуднення: "Приходжу до своєї ідеальної"
Софія Ротару несподівано попросила про допомогу та повідомила, де зараз перебуває: "Ще складніше мені..."
"Скоро сарделька перетвориться на людину", - написала Камінська на сторіс Інстаграм.
Варто зазначити, що Слава, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російською окупацією.
Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" влаштувала гаряче тренування в міні, яскраві кадри
А ще Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" похвалилася вокальним талантом дочки
Також Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" у міні-купальнику хвальнула відпочинком на яхті