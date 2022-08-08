Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", где артистка пела на протяжении 15 лет. После распада группы Слава занялась сольной карьерой и добилась некоторого успеха. А после начала войны Каминская уехала из Украины с детьми, отправившись в Нидерланды, где живет недалеко от Гааги. Как знаменитость призналась, ей нравится эта страна, так как там даже летом нужно вечером надевать верхнюю одежду. А Слава, как можно понять, нее очень любит жару. Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз звезда показала фигуру в топике и штанах. Звезда стояла в спортзале, демонстрируя свои успехи за последнее время.

А до этого Слава демонстрировала свои домашние занятие фитнесом.

"Скоро сарделька превратится в человека", - написала Каминская в сторис Инстаграм.

Стоит отметить, Слава, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российской оккупацией.

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