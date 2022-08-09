Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість любить спорт, регулярно демонструючи свої розтяжки, а також танці біля пілона. Зірка не лише хвалиться своїми успіхами, а й пропонує українцям допомогти опанувати це мистецтво. Не забуває Нікітіна і про ТікТок, де ділиться з фанами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Катя поділилася постільними кадрами, вразивши українців.

"Кажеш, ти з України, тоді співай. Кайф", - написала на кадрах Нікітіна.

"А ти впорався?", - Запитала Катя під публікацією.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Чуєш як страшно мені в полоні, як у твоїх долонях немає так ніде", "Гілки калини", "Вогонь".

Варто зазначити, що Нікітіна, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

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