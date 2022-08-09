Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость также любит спорт, регулярно демонстрируя свои растяжки, а также танцы у пилона. Звезда не только хвастается своими успехами, но и предлагает украинцам помочь овладеть этим искусством. Не забывает Никитина и о ТикТок, где делится с фанами не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Катя поделилась постельными кадрами, впечатлив украинцев.
"Говоришь, ты из Украины, тогда пой. Кайф", - написала на кадрах Никитина.
"А ты справился?", - спросила Катя под публикацией.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Слышишь как страшно мне в плену, как в твоих ладонях нет так нигде", "Ветки калины", "Огонь".
Стоит отметить, Никитина, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
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