Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость также любит спорт, регулярно демонстрируя свои растяжки, а также танцы у пилона. Звезда не только хвастается своими успехами, но и предлагает украинцам помочь овладеть этим искусством. Не забывает Никитина и о ТикТок, где делится с фанами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Катя поделилась постельными кадрами, впечатлив украинцев.

"Говоришь, ты из Украины, тогда пой. Кайф", - написала на кадрах Никитина.

"А ты справился?", - спросила Катя под публикацией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Слышишь как страшно мне в плену, как в твоих ладонях нет так нигде", "Ветки калины", "Огонь".

Стоит отметить, Никитина, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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