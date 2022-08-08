Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса и звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина очень полюбилась украинцам, благодаря своему чувству юмора и харизме.

У себя в Инстаграм Катя решила поддержать тех украинцев, кто искренне смеется несмотря на войну и дала ценный совет тем людям, кто не позволяет себе положительные эмоции в трудное время.

«Когда ты в последний раз искренне улыбался? Разрешаешь ли ты себе эти эмоции? Стыдно ли тебе за них? Если да, то у меня есть для тебя совет. 🙃 Надо жить ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! К сожалению, живем в то время когда: «Завтра может и не быть…» Улыбка это самое приятное, что может появиться на твоем лице, не отталкивай эти эмоции! Позволь себе это. Это не ужасно. Это можно и нужно!!! Обнимаю тебя 🫂. И улыбнись», - написала Никитина.

Многие украинцы согласились со звездой отметив, что такие, как Катя делают мир лучше.

"Спасибо за поддержку и за такие искренние слова ❤️ ты невероятная))) обнимаю😊 Береги себя, ты делаешь мир лучше!!!)",

"Очень хорошая и красивая улыбка", - пишут в сети.

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