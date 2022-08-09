Як передає Politeka.net, Андрій Рибак прославився завдяки своїй участі у багатьох гумористичних проектах. Проте, став відомішим українцям за участю у шоу "Холостячка", де він боровся за серце Ксенії Мішиної. Також він є другом переможця проекту Олександра Еллерта.
Андрій Рибак готується відзначати день народження. 9 серпня шоумену виповниться 31 рік.
З цього приводу Андрій вирішив показати шанувальникам, як виглядав у 16 років і показав свій паспорт. Фото документа він виклав в Інстаграм-сторіс.
«Тоді цей парніша думав, що у 31 вже пенсія», - зізнався Рибак.
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Для порівняння, він показав ще одне фото, зроблене вже зараз.
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