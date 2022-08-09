Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова - відома українська спортсменка, яка має звання Майстер спорту України. Зірка є чемпіонкою світу з художньої гімнастики, а також бронзовою призеркою Олімпійських ігор, що проходили у Ріо-де-Жанейро. Не забуває Ганна Різатдінова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ганна поділилася відео, де похвалилася своїм тренуванням. Зірка зробила кілька вправ, вражаючи своєю працьовитістю. Відео вийшло дуже ефектним та цікавим.
"З якого спорту не почни, все закінчується гімнастикою", - написала Різатдінова.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Чудово", "Ти приголомшлива, Ганна", "Ти прекрасна, Ганна", "У спортзалі більше нікого немає?", "Вогонь".
Варто зазначити, що Різатдінова, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка активно висвітлює те, що відбувається в Україні, поділяючись кадрами у своєму блозі.
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