Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская спортсменка, имеющая звание Мастер спорта Украины. Звезда является чемпионкой мира по художественной гимнастике, а также бронзовой призеркой Олимпийских игр, которые проходили в Рио-де-Жанейро. Не забывает Анна Ризатдинова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Анна поделилась видео, где похвасталась своей тренировкой. Звезда сделала несколько упражнений, впечатляя своим трудолюбие. Видео получилось очень эффектным и занимательным.
"С какого спорта не начни, все заканчивается гимнастикой", - написала Ризатдинова.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Прекрасно", "Ты потрясающая, Анна", "Ты прекрасна, Анна", "В спортзале больше никого нет?", "Огонь".
Стоит отметить, что Ризатдинова, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда активно освещает просиходящее в Украине, делясь кадрами в своем блоге.
Напомним, война разлучила Ризатдинову с любимым, гимнастка рассказала о переживаниях
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