Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская спортсменка, имеющая звание Мастер спорта Украины. Звезда является чемпионкой мира по художественной гимнастике, а также бронзовой призеркой Олимпийских игр, которые проходили в Рио-де-Жанейро. Не забывает Анна Ризатдинова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Анна поделилась видео, где похвасталась своей тренировкой. Звезда сделала несколько упражнений, впечатляя своим трудолюбие. Видео получилось очень эффектным и занимательным.

"С какого спорта не начни, все заканчивается гимнастикой", - написала Ризатдинова.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Ты потрясающая, Анна", "Ты прекрасна, Анна", "В спортзале больше никого нет?", "Огонь".

Стоит отметить, что Ризатдинова, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда активно освещает просиходящее в Украине, делясь кадрами в своем блоге.

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