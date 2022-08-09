Ектор Хіменес-Браво, зірка "Майстер Шеф", показав, як виглядав 11 років тому, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор колумбійського походження. Зірка також судить проект "Майстер Шеф", який із 2011 року радує українців кулінарними битвами. На момент початку війни Ектор вирішив виїхати з України, але згодом знаменитість все ж таки повернувся назад і навіть зайнявся військовою підготовкою. Не забуває Хіменес-Браво про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Ектор вирішив показати фотографії, як виглядав у перші сезони "Майстер Шеф". На них у Хіменес-Браво ще не було практично бороди, а волосся було не таким сивим.

"Перші сезони "Майстер Шеф", - написав Ектор на сторіс.

"Хто пам'ятає мене таким?", - Додатково запитав Ектор і запропонував кілька варіантів відповіді.

А після цього Хіменес-Браво показав, як виглядав під час останніх сезонів "Майстер Шеф".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" зачепив українців новим зверненням .

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" у майці вразив сталевими м'язами.



