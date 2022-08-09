Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор колумбийского происхождения. Звезда также судит проект "Мастер Шеф", который с 2011 года радует украинцев кулинарными битвами. На момент начала войны Эктор решил уехать из Украины, но спустя некоторое время знаменитость все же вернулся обратно и даже занялся военной подготовкой. Не забывает Хименес-Браво и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Эктор решил показать фотографии, как выглядел в первые сезоны "Мастер Шеф". На них у Хименес-Браво еще не было практически бороды, а волосы были не такими седыми.
"Первые сезоны "Мастер Шеф", - написал Эктор на сторис.
"Кто помнит меня таким?", - дополнительно спросил Эктор и предложил несколько вариантов ответа.
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А после этого Хименес-Браво показал, как выглядел во время последних сезонов "Мастер Шеф".
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