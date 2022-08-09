Як пише Politeka.net , популярна українська співачка Надя Дорофєєва розлучилася з Володимиром Дантесом через десять років стосунків. Причому пара не розповідала про те, чому прийняла таке рішення і тим самим тільки більше привернула до себе увагу.

«Вже завтра ти дізнаєшся, які зіркові пари не витримали кризу війни 💔 І найцікавіше, що чи хто розвів найміцнішу пару українського шоубізу Володимира Дантеса та Надю Дорофєєву?» - сказано у підписі до нового випуску ЖВЛ.

Як і очікувалося, тема розлучення Дорофєєвої та Дантеса не тільки розлютила користувачів, але й викликала подив, вони вважають цю тему простим піаром:

«А чому Ютуба не має випуску?; Ви у своєму розумі??? Війна, горе, невже комусь цікаво хто з ким розлучився? Валіть на фронт всією своєю програмою та воюйте; Таке відчуття іноді, що вони вирішили піарнутись)); Люди мруть щодня... На*єр кому потрібна ця інформація; розповідайте про заслуги справді відомих людей, і тих, хто заслужив увагу до них...а постільні історії - це не рівень...😒».

При цьому фактично відразу стало відомо, що у Наді інші стосунки - вона закрутила роман із Мишком Кацуріним, який вирішив розлучитися фактично в цей же час. Раніше вони дружили сім'ями. .

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