Анна Богдан після розлучення з головним героєм шоу "Холостяк" активно рухається далі і останні тижні провела закордоном.

Як пише Politeka.net , Ганна Богдан – учасниця проекту "Холостяк", де був головним героєм шоу Михайло Заливако. Вона зустрічалася з ним та разом жила, планувала майбутнє. Проте відстань та випробування війною пара не пройшла.

Зараз Богдан живе далі і не говорить про свої плани щодо особистого життя. Також Ганна вирушала до Лондона нібито на навчання, але в мережі показувала лише кадри з відпочинку, хвалилася мальовничими місцями та дивувала фігурою.

Цього разу Богдан показала, як прощається з уподобаними місцями, бо знову планує їхати і вже засумувала Києвом.

Останні дні в Лондоні. Дуже сумувала за Києвом, друзями та своїм життям в Україні. Радію, що скоро повертаюся додому» - пише Ганна.

Також ми писали, в Інстаграм тепер дівчина активно хвалиться відпочинком закордоном, що вже не раз бентежило шанувальників. Багато хто просили Богдан "пригальмувати", щоб були не лише кадри її хвастовиду з пляжу чи ресторанів.

Анна на критику не реагує, продовжує спілкуватися з шанувальниками так, як їй подобається та іноді говорить про плани на майбутнє.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання із Заливако показала ідеальне тіло у бікіні.

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан змінила імідж після розриву із Заливаком

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