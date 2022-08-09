Радіоведучий Слава Дьомін поспілкувався з Олександром Педаном в ефірі шоу Слава+ та з'ясував його думку щодо навчання дітей у воєнний час.
Дьомін опублікував фрагмент інтерв'ю у своєму блозі в Інстаграм.
«Я за офлайн, за те, щоб діти бачилися, якщо є така можливість. По-перше, рівень знань в онлайні дуже страждає…якщо є така можлива, то треба дітей повертати до школи, тому що головне – це соціалізація», - розповів він.
Педан навів приклад киянку, яка йому сказала наступне: «Я в Києві, я йду на роботу і для мене питання, де моя дитина буде в більшій безпеці – вдома, де вона не піде в бомбосховища сама точно або в школі, де її відведуть у укриття».
Олександр зазначив, що питання дуже складне, все залежить від ступеня підготовки окремого навчального закладу та здатності керівників шкіл нести за це відповідальність.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Десятки хворих, вакцини немає: названо симптоми нового вірусу, виявленого в Китаї
"Це жах!": дружина продюсера "Квартал 95" повідомила подробиці нещастя з їхнім сином
"Цього не повинно було статися": жінка в одну мить знищила цілу родину
Кошовий з "Квартал 95" нещадно висміяв Арестовича перед військовими: "Щоб ви розуміли..."
Українці не погодились у Педаном та обрушили на нього шквал критики.
"А що він сам дитину виховує? Нехай іде на роботу, а жінка з дитиною залишається! Які у них проблеми?",
"В Одесі 5% з притулком шкіл, інші без. З нашої школи до притулку найближчого 4 кварталу галопом бігти. Я краще працювати не буду, буду з ними вдома і хоча б у коридор вибігати, чим віддам до школи",
"А якщо, не дай Боже, теракти провокації",
"А всі знають, що у 50-60% шкіл навіть системи протипожежної немає? І всі ці школи мають дозволи на роботу! Хто з дорослих перевіряв це ще до війни?", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, ведучий "Ексів" Педан зізнався, як по-новому став сприймати Київ: "Як мужню фортецю..."
Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Огневич показала те, що залишається за кадром під час її зйомок: "Часу було обмаль!"
Також Politeka писала, що лідер "Бумбокс" Хливнюк показав, як його змінила війна: фото до та після