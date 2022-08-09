Ведучий, блогер та громадський активіст Олександр Педан розповів, чи потрібно відправляти дитину до школи 1 вересня під час війни. На нього обрушився шквал критики.

Радіоведучий Слава Дьомін поспілкувався з Олександром Педаном в ефірі шоу Слава+ та з'ясував його думку щодо навчання дітей у воєнний час.

Дьомін опублікував фрагмент інтерв'ю у своєму блозі в Інстаграм.

«Я за офлайн, за те, щоб діти бачилися, якщо є така можливість. По-перше, рівень знань в онлайні дуже страждає…якщо є така можлива, то треба дітей повертати до школи, тому що головне – це соціалізація», - розповів він.

Педан навів приклад киянку, яка йому сказала наступне: «Я в Києві, я йду на роботу і для мене питання, де моя дитина буде в більшій безпеці – вдома, де вона не піде в бомбосховища сама точно або в школі, де її відведуть у укриття».

Олександр зазначив, що питання дуже складне, все залежить від ступеня підготовки окремого навчального закладу та здатності керівників шкіл нести за це відповідальність.

Українці не погодились у Педаном та обрушили на нього шквал критики.

"А що він сам дитину виховує? Нехай іде на роботу, а жінка з дитиною залишається! Які у них проблеми?",

"В Одесі 5% з притулком шкіл, інші без. З нашої школи до притулку найближчого 4 кварталу галопом бігти. Я краще працювати не буду, буду з ними вдома і хоча б у коридор вибігати, чим віддам до школи",

"А якщо, не дай Боже, теракти провокації",

"А всі знають, що у 50-60% шкіл навіть системи протипожежної немає? І всі ці школи мають дозволи на роботу! Хто з дорослих перевіряв це ще до війни?", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, ведучий "Ексів" Педан зізнався, як по-новому став сприймати Київ: "Як мужню фортецю..."

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