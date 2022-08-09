Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса театру та кіно. Зірка прославилася завдяки ролі Женьки Ковальової у популярному телесеріалі "Свати". Після початку війни Ганна зізналася, що лише двоє російських колег за проектом підтримали Україну.
Наразі артистка записала кілька «історій» у блозі Інстаграм, де відповіла на запитання фанатів.
Так, читачі її сторінки поцікавилися, яке у неї ставлення до алкоголю.
"До повномасштабного вторгнення дуже рідко вживала алкоголі, а ось після 24 лютого буквально один раз і то помітила, що після нього посилилася тривожність і я з ним зав'язала", - зізналася Ганна.
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«Потрібно зробити подарунок своїй нервовій системі, зробити все можливе, щоб вона відпочила. Детокс від новин, переглянути комедійний серіал, смачна їжа – все, що завгодно», - висловила думка Кошмал.
Відповідаючи на запитання читачки, як акторка зберігає спокій, у такий час сказала: «Я і спокій – це вам тільки здається. Насправді коли ти зайнятий, щось робиш, у тебе багато планів – немає часу бояться і тривожиться».
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