Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка має дружину Христину, з якою він в офіційних відносинах з 2020 року. Парочка зараз зводить сімейний особняк під Києвом, незважаючи на війну. При цьому після 24 лютого Володимир пішов до тероборони, а Христина зайнялася благодійністю. А нещодавно дружина Володимира відлетіла відпочивати до Європи і зараз перебуває в Італії. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Христина поділилася сторіс, показавши себе перед дзеркалом. Як виявилося, у зірки не все так райдужно.
"Ну привіт "герпес"... Напевно, це після корекції губ, але таке вперше за всі мої три рази", - написала дружина Остапчука, скаржачись на хворобу.
Після цього Христина зробила макіяж і знову вийшла у сторіс.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Зовсім інший серпень: Путін почав розплачуватись за свої «безкарні успіхи»
Тактичне оточення: стало відомо про нові великі успіхи ЗСУ на важливому напрямку
"Це жах!": дружина продюсера "Квартал 95" повідомила подробиці нещастя з їхнім сином
Кошовий з "Квартал 95" нещадно висміяв Арестовича перед військовими: "Щоб ви розуміли..."
"Ну що, я така начебто вже посміхаюся, але завжди є в голові найголовніше", - зазначила зірка.
Нагадаємо, дружина Остапчука похвалилася відпочинком без чоловіка у незвичайному образі .
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука розповіла про ганебну поведінку "добрих росіян" у Мілані перед українцями
Також Politeka писала, що дружина Остапчука у невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці .