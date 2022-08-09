Дружина Володимира Остапчука Крістіна Горняк показала себе, розповівши про хворобу, яка у неї виникла після косметичної процедури.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка має дружину Христину, з якою він в офіційних відносинах з 2020 року. Парочка зараз зводить сімейний особняк під Києвом, незважаючи на війну. При цьому після 24 лютого Володимир пішов до тероборони, а Христина зайнялася благодійністю. А нещодавно дружина Володимира відлетіла відпочивати до Європи і зараз перебуває в Італії. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Христина поділилася сторіс, показавши себе перед дзеркалом. Як виявилося, у зірки не все так райдужно.

"Ну привіт "герпес"... Напевно, це після корекції губ, але таке вперше за всі мої три рази", - написала дружина Остапчука, скаржачись на хворобу.

Після цього Христина зробила макіяж і знову вийшла у сторіс.

"Ну що, я така начебто вже посміхаюся, але завжди є в голові найголовніше", - зазначила зірка.

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