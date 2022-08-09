Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала себя, рассказав о болезни, которая у нее появилась после косметической процедуры.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". У звезды есть жена Кристина, с которой он в официальных отношениях с 2020 года. Парочка сейчас возводит семейный особняк под Киевом несмотря на войну. При этом после 24 февраля Владимир пошел в тероборону, а Кристина занялась благотворительностью. А недавно жена Владимира улетела отдыхать в Европу и сейчас находится в Италии. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Кристина поделилась сторис, показав себя перед зеркалом. Как оказалось, у звезды не все так радужно.

"Ну привет "герпес"... Наверное это после коррекции губ, но такое впервые за все моих три раза", - написала жена Остапчука, жалуясь на болезнь.

После этого Кристина сделала мейкап и снова вышла в сторис.

"Ну что, я такая вроде уже улыбаюсь, но всегда есть в мыслях самое главное", - отметила звезда.

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