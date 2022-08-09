Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра". Зірка також має звання Майстра спорту України та перемагала на чемпіонаті світу з бодібілдингу та фітнесу. А кілька років тому Дімопулос брала участь у проекті "Танці зі зірками", де їй вдалося перемогти з Максом Леоновим. Після початку війни Санта взяла дітей та поїхала до Європи, а зараз уже перебуває у Танзанії, Африка. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Санта показала пляжне фото, поділившись новим кадром у своєму сторісі. Зірка була у міні-купальнику, вражаючи кожним вигином.



Варто зазначити, що Дімопулос не просто так прилетіла до Африки. У зірки там живе та працює чоловік Ігор Кучеренко, відомий бізнесмен. Пара виховує спільну дочку Софію. Також у Санти є старший син Даніель від минулих стосунків.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос впечатлила видом в мини после тренировки

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Танців із зірками" Дімпопулос хизнулася фігуркою в ультра-міні.

Також Politeka писала, що Дімопулос із "Танців із зірками" чесно розповіла, що сталося з її волоссям.