Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра". Звезда также имеет звание Мастера спорта Украины и побеждала на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу. А несколько лет назад Димопулос участвовала в проекте "Танці з зірками", где ей удалось победить с Максом Леоновым. После начала войны Санта взяла детей и уехала в Европу, а сейчас уже находится в Танзании, Африка. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Санта показала пляжное фото, поделившись новым кадром в своем сторис. Звезда была в мини-купальнике, впечатляя каждым изгибом.



Стоит отметить, что Димопулос не просто так прилетела в Африку. У звезды там живет и работает муж Игорь Кучеренко, известный бизнесмен. Пара воспитывает совместную дочь Софию. Также у Санты есть старший сын Даниэль от прошлых отношений.

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