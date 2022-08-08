Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и бывшая солистка группы ВИА Гра. Также звезда имеет звание Мастер спорта Украины, а несколько лет назад участвовала в проекте "Танці з зірками". Звезде удалось победить в проекте, заняв первое место с танцором Максом Леоновым.

После начала войны Санта отправилась с детьми в Европу. А сейчас уже находится в Танзании, Африка. Как Димопулос призналась, она там не развлекается, а просто приехала к мужу, у которого там бизнес и он проводит большинство времени в Африке. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз певица поделилась фотографией возле беговой дорожки.

"Сегодня 30 минут бег и 1.30 тренировка", - написала Санта. Звезда сделала селфи перед зеркалом, демонстрируя свою фигурку в черном мини.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Димпопулос хвастнула фигуркой в ультра-мини

А еще Politeka сообщала, что Димопулос из "Танців з зірками" честно рассказала, что произошло с ее волосами

Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос призналась, по кому скучает