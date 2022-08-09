Скандально відома молода співачка та актриса Ганна Трінчер часто розповідає в мережі про те, як доглядати за собою та виглядати ще краще.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса, яка заради популярності в Інстаграм розповідає чи не кожну деталь свого життя. Вона публічно свариться зі скандальним коханим або клянеться йому в коханні, говорить про свою пластику та висвітлює різні конфлікти.

На цей раз Ганна заговорила про таку проблему дівчат, як волосся на обличчі. Декому це завдає дискомфорту:

«Волосся на обличчі – це абсолютно ок! І для дівчат також! Тому не соромтеся, а якщо хтось хоче змінити себе, тобто круті лазери, якими можна легко та безболісно прибрати будь-що. Знаю, що деякі дівчатка бувають комплексують із цього приводу… Не переживайте! Це правда вирішується на раз-два!» – каже Ганна.

Також зірка виклала цілу серію фотографій, на яких позує серед букетів квітів, які вона отримала на свій день народження.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Моє жіноче серце дуже радіє. Відразу видно, що всі мої друзі мають смак". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото артистки, засинаючи її компліментами.

Нагадаємо, Трінчер у вузькому топі похвалилася розкішними букетами після дня народження

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер без фільтрів показала, наскільки неідеальне у неї обличчя з висипаннями.

Також Politeka писала, що Трінчер похвалилася, який романтичний вечір їй влаштував наречений.