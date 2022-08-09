Скандально известная молодая певица и актриса Анна Тринчер часто рассказывает в сети о том, как ухаживать за собой и выглядеть еще лучше.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса, которая ради популярности в Инстаграм рассказывает едва ли не каждую деталь своей жизни. Она публично ссорится со скандальным возлюбленным или клянется ему в любви, говорит о своей пластике и освещает различные конфликт.

В этот раз Анна заговорила о такой проблеме девушек, как волосы на лице. Некоторым это доставляет дискомфорт:

«Волосы на лице – это абсолютно ок! И для девушек тоже! Поэтому не стесняйтесь, а если кто-то хочет изменить себя, то есть крутые лазеры, которыми можно легко и безболезненно убрать что-угодно. Знаю, что некоторые девочки бывают комплексуют по этому поводу… Не переживайте! Это правда решается на раз-два!» - говорит Анна.

Также звезда выложила целую серию фотографий, на которых позирует среди букетов цветов, которые получила на свой день рождения.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Мое женское сердце очень радуется. Сразу видно, что у всех моих друзей есть вкус". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото артистки, засыпая ее комплиментами.

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