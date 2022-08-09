Переможниця українського шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук повернулася до Києва та влаштувала

Через повномасштабне вторгнення росії Аїді Ніколайчук довелося виїхати з України. Вокалістка подорожувала Європою. Нещодавно вона перебувала в столиці Італії в Римі, потім Аїда перебралася в Париж.

Нині Ніколайчук повернулася до рідної країни та влаштувала цікаву фотосесію у Києві.

У себе в Інстаграм співачка поділилася атмосферними фото, на яких продемонструвала свою жіночність та елегантність.

Так, Аїда сидить за столиком у кафе. На ній одягнена чорна коротка сукня з великим вирізом.

Шанувальники були зачаровані її фотознімками, не залишилося поза увагою татуювання на правій руці у вигляді напису.

Читачі сторінки Аїди Ніколайчук поцікавилися, що саме написано на руці.

Співачка не змусила довго чекати і відповіла: «Хочеш змінити світ - почни з себе».

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