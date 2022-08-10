Ресторатор Ектор Хіменес-Браво часто в соціальних мережах розповідає про себе, своє життя, успіхи і якісь події. На цей раз він розповів, які новини можуть його порадувати.

Деякі традиційні звіти наших захисників та публікації політиків часто викликають резонанс у мережі. На цей раз Ектор не залишився осторонь і також оцінив одну посаду.

«Кошти США призначені для того, щоб допомогти малозабезпеченим сім'ям, дітям з інвалідністю та мільйонам переселенців» - поділився Ектор новиною.

Також відомо, Ектор Хіменес-Браво розпочав військову підготовку ще кілька місяців тому, але до ЗСУ чи ТРО не вступав. Він відповів, чи готовий до такого розвитку подій, коли йому доведеться стати на захист держави зі зброєю в руках та йти на фронт.

"Я тренувався і хочу тренуватися ще більше, бо відчуваю, що зараз треба бути готовим. 24 лютого ніхто не був готовий. Може, мені потрібно буде піти на фронт. Знаю, що це небезпечно, але я готовий робити все, що потрібно перемоги".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зачепив українців новим зверненням.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" у майці вразив сталевими м'язами.