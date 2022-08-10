Ресторатор Эктор Хименес-Браво часто в социальных сетях рассказывает о себе, свой жизни, успехах и каких-либо происшествиях. В этот раз он рассказал, какие новости могут его порадовать.

Некоторые традиционные отчеты наших защитников и публикации политиков часто вызывают резонанс в сети. В этот раз Эктор не остался в стороне и также оценил один пост.

«Средства США предназначены для того, чтобы помочь малоимущим семьям, детям с инвалидностью и миллионам переселенцев» - поделился Эктор новостью.

Также известно, Эктор Хименес-Браво начал военную подготовку еще несколько месяцев назад, но в ВСУ или ТРО не вступал. Он ответил, готов ли к такому развитию событий, когда ему придется встать на защиту государства с оружием в руках и идти на фронт.

"Я тренировался и хочу тренироваться еще больше, потому что чувствую, что сейчас нужно быть готовым. 24 февраля никто не был готов. Может, мне нужно будет уйти на фронт. Знаю, что это опасно, но я готов делать все, что нужно для победы".

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" зацепил украинцев новым обращением.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в майке впечатлил стальными мускулами.