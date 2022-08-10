Екс-дружина В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська, тренер "Зважені та щасливі", показала дітей та розповіла, де вони зараз перебувають.

Як пише Politeka.net , Марина Боржемська - відома фітнес-тренер та колишня дружина В'ячеслава Узєлкова. Пара була одружена майже 20 років, але в 2018 році вирішила розлучитися. У пари залишилося двоє дітей - син Роберт та дочка Олівія. Не забуває Узєлкова і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила поговорити з фанами.

"Що вам цікаво?", - Запитала Марина в публікації.

"Ваші діти зараз в Ізраїлі? Повертатимуться найближчим часом?", - запитав фан.

"Наразі вони перебувають в Ізраїлі і найближчим часом повернутися на рідну землю в Україну", - відповіла Марина.

"Тяжко виховувати самих двох діток?", - Запитав ще один фан.

"Скажу чесно і відверто - спочатку було важко і складно виховувати дітей однієї. Але ж людина може все. Головне правильно розставляти пріоритети і завдання, тоді з кожним днем ​​ти розумієш, що на початку здавалося складним, зараз як пил - розвіяв і пішов далі "Головне, віра в себе і в те, що ти робиш правильно по відчуттю. З часом все стає зрозумілішим і не важким. Ми всі подорослішали за цей час і навчилися допомагати один одному абсолютно у всьому", - написала Марина.

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