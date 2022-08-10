Экс-жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская, тренер "Зважені та щасливі", показала детей и рассказала, где они сейчас находятся.

Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная фитнес-тренер и бывшая жена Вячеслава Узелкова. Пара была жената почти 20 лет, но в 2018 году решила развестись. У пары осталось двое детей - сын Роберт и дочь Оливия. Не забывает Узелкова и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз звезда решила поболтать с фанами.

"Что вам интересно?", - спросила Марина в публикации.

"Ваши дети сейчас в Израиле? Будут возвращаться в ближайшее время?", - спросил фан.

"На текущий момент они находятся в Израиле и в ближайшее время вернуться на родную землю в Украину", - ответила Марина.

"Тяжело воспитывать самой двоих деток?", - спросил еще один фан.

"Скажу честно и откровенно - сначала было тяжело и сложно воспитывать детей одной. Но человек же может все. Главное правильно расставлять приоритеты и задачи, тогда с каждым днем ты понимаешь, то что в начале казалось сложным, сейчас как пыль - развеял и пошел дальше. Главное, вера в себя и в то, что ты делаешь правильно по чувству. Со временем все стает понятней и не тяжелым. Мы все повзрослели за это время и научились помогать друг другу абсолютно во всем", - написала Марина.

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