Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Х-Фактор". Там учасниця заспівала пісню "Колискова", але Ігор Кондратюк, суддя шоу, не повірив і подумав, що Аїда використала фонограму. Але Ніколайчук переспіла без музики та повторила свій успіх. Перемогти з першої спроби Ніколайчук не вдалося на проекті, тож зірка пішла на друге коло, де й здобула тріумф. Але популярність учасниця набула саме завдяки прослуховуванню, адже той фрагмент шоу облетів весь інтернет та зібрав десятки мільйонів переглядів.

Тепер за Ніколайчук стежать десятки тисяч українців, а співачка постійно тішить своєю музикою і не лише в Інстаграмі. А нещодавно артистка презентувала пісню "Нікотін" українською мовою. А цього разу Аїда показала, як тренується у спорзалі, поділившись сторіс.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук після повернення на батьківщину показала всім своє татуювання

А ще Politeka писала, що зірка "Х-Фактора" Ніколайчук у зухвалій позі поставила критиків на місце

Також Politeka писала, що зірка "Х-Фактора" Ніколайчук осоромилася, намагаючись повторити трюк в Одесі.