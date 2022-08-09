Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Х-Фактор". Там участница спела песню "Колыбельная", но Игорь Кондратюк, судья шоу, не поверил и подумал, что Аида использовала фонограмму. Но Николайчук перепела без музыки и повторила свой успех. Победить с первой попытки Николайчук не удалось на проекте, поэтому звезда пошла на второй круг, где и одержала триумф. Но популярность участница обрела именно благодаря прослушиванию, ведь тот фрагмент шоу облетел весь интернет и собрал десятки миллионов просмотров.
Теперь за Николайчук следят десятки тысяч украинцев, а певица постоянно радует своей музыкой и не только в Инстаграм. А недавно артистка презентовала песню "Никотин" на украинском языке. А в этот раз Аида показала, как тренируется в спорзале, поделившись сторис.
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