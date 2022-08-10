Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська показала кадри з українськими захисниками, які способи зворушити будь-кого.

Ольга Сумська - популярна українська актриса , яка активно допомагає постраждалим від агресії Росії, займається волонтерством і часто публікує різні кадри після обстрілів окупантів. Цього разу артистка зворушила українок, адже представила спеціальне звернення військових до дітей.

«Наші воїни світла. Вони воюють за свої родини, вони воюють за нас, воюють за Україну!» - висловилася Ольга під спеціальним роликом зі зверненням українських військових до своїх дітей. Вони просять їх не думати і не говорити про війну, а розповідати більше про себе, милуватися природою та розвиватися.

«😢не змогла доглянути до кінця, так важко .... Нехай зберігає Бог наших захисників, нехай швидше живими повернуться додому. Нехай скоріше буде наша Перемога; Боже бережи людей України; Повертайтесь живими, дорогі наші захисники; Низький уклін, усім, хто захищає нашу землю, наших людей, наш мир та спокій; Супер, але до сліз» - кажуть у мережі.

Раніше в інтерв'ю актриса згадала свою подругу з Росії, яка залишилася роботи, бо не підтримувала своїх колег.

«Вони не хочуть нічого бачити, чути, вони збожеволіли. Це не зомбі. Уявляєш ступінь цинізму» - висловилася Сумська.

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