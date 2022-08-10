Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - популярная украинская актриса, которая активно помогает пострадавшим от агрессии рф, занимается волонтерством и часто публикует различные кадры после обстрелов оккупантов. В этот же раз артистка растрогала украинок, ведь представила специальное обращение военных к детям.
«Наши воины света. Они воюют за свои семьи, они воюют за нас, воюют за Украину!🙏🏻🇺🇦» - высказалась Ольга под специальным роликом с обращением украинских военных к своим детям. Они просят их не думать и не говорить о войне, а рассказывать больше о себе, любоваться природой и развиваться.
«😢не смогла досмотреть до конца, так трудно.... Да хранит Бог наших защитников, пусть скорее живыми вернутся домой. Пусть скорей будет наша Победа; Боже храни людей Украины; Возвращайтесь живыми, дорогие наши защитники; Низкий поклон, всем, кто защищает нашу землю, наших людей, наш мир и покой; Супер, но до слез» - говорят в сети.
Ранее в интервью актриса вспомнила свою подругу из рф, которая осталась работы, потому что не поддерживала своих коллег.
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«Они не хотят ничего видеть, слышать, они сошли с ума. Это не зомби. Представляешь себе степень цинизма» - высказалась Сумская.
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