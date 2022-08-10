Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва без скромності висміяла провали росіян та вибухи у Криму, що наробили багато галасу.

Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка активно підтримує наших захисників, не змогла пройти повз новини про вибухи в Криму, особливо на ворожому аеродромі. Співачка одразу висміяла пропагандистів, які поспішили виправдатися та заявили, ніби нічого не сталося.

«Набирайте більше води. Бо буде не один, не два і не три підпали! Дивлюся, як воно горить і сміюся, пожежі приїжджають, люди метушаться» - пише Даша на новину про вибухи на аеродромі у Криму.

Зазначимо, сама Даша активно донатить на допомогу ЗСУ, волонтерить і навіть раніше готувала для українських захисників.

Як відомо, Даша Астаф'єва, яка активно підтримує наших захисників, а також свого дня народження замість подарунків попросила зібрати кошти для ЗСУ. Артистка не стала багато говорити та хвалитися в мережі подарунками.

Ми писали, що Даша просто попросила відправляти кошти на спеціальний збір для ЗСУ.

"Ой, а що за новини у мене... Ми зібрали 375 тисяч гривень! Як же я вас люблю, дякую!" – висловилася Даша після благодійного збору.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.