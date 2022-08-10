Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая активно поддерживает наших защитников, не смогла пройти мимо новости о взрывах в Крыму, в особенности на вражеском аэродроме. Певица сразу высмеяла пропагандистов, которые поспешили оправдаться и заявили, будто ничего не произошло.
«Набирайте побольше воды. Ибо будет не один, не два и не три поджога! Смотрю, как оно горит и смеюсь, пожарки приезжают, люди суетятся» - пишет Даша на новость о взрывах на аэродроме в Крыму.
Отметим, сама Даша активно донатит на помощь ВСУ, волонтерит и ранее даже готовила для украинских защитников.
Как известно, Даша Астафьева, которая активно поддерживает наших защитников, а также на свой день рождения вместо подарков попросила собрать средства для ВСУ. Артистка не стала много говорить и хвастаться в сети подарками.
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Мы писали, Даша просто попросила отправлять средства на специальный сбор для ВСУ.
"Ой, а что за новости у меня... Мы собрали 375 тысяч гривен! Как же я вас люблю, спасибо!" - высказалась Даша после благотворительного сбора.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.