Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева без скромности высмеяла провалы россиян и взрывы в Крыму, что наделали много шума.

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая активно поддерживает наших защитников, не смогла пройти мимо новости о взрывах в Крыму, в особенности на вражеском аэродроме. Певица сразу высмеяла пропагандистов, которые поспешили оправдаться и заявили, будто ничего не произошло.

«Набирайте побольше воды. Ибо будет не один, не два и не три поджога! Смотрю, как оно горит и смеюсь, пожарки приезжают, люди суетятся» - пишет Даша на новость о взрывах на аэродроме в Крыму.

Отметим, сама Даша активно донатит на помощь ВСУ, волонтерит и ранее даже готовила для украинских защитников.

Как известно, Даша Астафьева, которая активно поддерживает наших защитников, а также на свой день рождения вместо подарков попросила собрать средства для ВСУ. Артистка не стала много говорить и хвастаться в сети подарками.

Мы писали, Даша просто попросила отправлять средства на специальный сбор для ВСУ.

"Ой, а что за новости у меня... Мы собрали 375 тысяч гривен! Как же я вас люблю, спасибо!" - высказалась Даша после благотворительного сбора.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.