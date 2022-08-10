Після повномасштабного вторгнення росії в Україну артистка поїхала за кордон. Надя Дорофєєва виступала у європейських країнах із концертами на підтримку України.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 24 лютого виїхала за кордон, повернулася до України. Відразу після повернення артистка побувала у улюблених місцях. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Доброго ранку, мій Київ", – підписала фото Надя Дорофєєва .

Ранок артистка вирішила розпочати з походу до свого улюбленого кафе. Там співачка поласувала ароматною кавою. Крім того, знаменитість встигла зробити знімок і продемонструвала ефектний модний образ.

Оскільки в Києві зараз досить прохолодно, то Надя Дорофєєва одягла теплу кофту з довгим рукавом та об'ємним округлим коміром. Тому співачка сміливо вийшла надвір і обрала столик саме там. Свій образ вона прикрасила золотистими прикрасами на шиї та пальцях.

У коментарях користувачі мережі привітали співачку з поверненням і відсипали їй парочку компліментів за вибір образу: "З поверненням наша красуня", "Надя, так приємно бачити тебе в Києві", "Боже, яка", "Вітаємо з поверненням, ми дуже сумували за тобі", "Неймовірно красива".

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну артистка виїхала за кордон. Дорофєєва виступала у європейських країнах із концертами на підтримку України.

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