После полномасштабного вторжения рф в Украину артистка уехала за границу. Надя Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева, которая после 24 февраля выехала за границу, вернулась в Украину. Сразу после возвращения артистка побывала в любимых местах. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Доброе утро, мой Киев", – подписала фото Надя Дорофеева.

Утро артистка решила начать с похода в свое любимое кафе. Там певица полакомилась ароматным кофе. Кроме того, знаменитость успела сделать снимок и продемонстрировала эффектный весьма модный образ.

Поскольку в Киеве сейчас достаточно прохладно, то Надя Дорофеева надела теплую кофту с длинным рукавом и объемным округлым воротником. Потому певица смело вышла на улицу и выбрала столик именно там. Свой образ она украсила золотистыми украшениями на шее и пальцах.

В комментариях пользователи сети поздравили певицу с возвращением и отсыпали ей парочку комплиментов за выбор образа: "С возвращением наша красавица", "Надя, так приятно видеть тебя в Киеве", "Боже, какая", "Поздравляем с возвращением, мы очень скучали по тебе", "Невероятно красивая".

Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения рф в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины.

Напомним, что Дорофеева похвасталась персональным Арестовичем, неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, Дорофеева смутила украинцев развлечениями с Кацуриным и его детьми.

Также Politeka писала, что Дорофеева в крошечном платье похвасталась шалостями на выходных.