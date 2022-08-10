Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева, которая после 24 февраля выехала за границу, вернулась в Украину. Сразу после возвращения артистка побывала в любимых местах. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Доброе утро, мой Киев", – подписала фото Надя Дорофеева.
Утро артистка решила начать с похода в свое любимое кафе. Там певица полакомилась ароматным кофе. Кроме того, знаменитость успела сделать снимок и продемонстрировала эффектный весьма модный образ.
Поскольку в Киеве сейчас достаточно прохладно, то Надя Дорофеева надела теплую кофту с длинным рукавом и объемным округлым воротником. Потому певица смело вышла на улицу и выбрала столик именно там. Свой образ она украсила золотистыми украшениями на шее и пальцах.
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В комментариях пользователи сети поздравили певицу с возвращением и отсыпали ей парочку комплиментов за выбор образа: "С возвращением наша красавица", "Надя, так приятно видеть тебя в Киеве", "Боже, какая", "Поздравляем с возвращением, мы очень скучали по тебе", "Невероятно красивая".
Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения рф в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины.
Напомним, что Дорофеева похвасталась персональным Арестовичем, неожиданные кадры.
Как сообщала Politeka, Дорофеева смутила украинцев развлечениями с Кацуриным и его детьми.
Также Politeka писала, что Дорофеева в крошечном платье похвасталась шалостями на выходных.