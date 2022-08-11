Українська співачка та ведуча Оля Цибульська звернулася до лікаря разом зі своїм сином Нестором.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та ведуча Оля Цибульська привела свого маленького синочка Нестора до лікарні. Кадрами знаменитість поділилася на особистій сторінці в Інстаграм-сторіз і розповіла подробиці того, що сталося.

На відповідних кадрах можна помітити знамениту матусю та її синочка, які сидять у лікарні. Хлопчик тримається за руку і слабо посміхається.

"Ми з моїм другокласником прийшли робити щеплення. Так, Несторе. А для чого діточкам потрібні щеплення? Щоб бути здоровими", - розповіла Оля Цибульська та ласкаво поцілувала сина у лобик.

На наступних кадрах можна побачити, як хлопчик сидить на руках у своєї мами. Тим часом лікар робить йому щеплення та заспокоює, що йому зовсім не буде боляче. Нестор терпить і не видає жодних звуків.

"Розумниця наша та добрі наші лікарі", - додала Оля Цибульська.

Варто зазначити, що Ольга Цибульська розпочала кар'єру у 2007 році як учасниця "Фабрики зірок". 2017 року вона вела нацвідбір на "Євробачення".

Цибульська в одному з інтерв'ю зізналася, що чоловік став її першим чоловіком, проте імені чоловіка не афішує. Пара має сина Нестора, який народився 7 січня 2015 року.

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

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