Украинская певица и ведущая Оля Цибульская обратилась к врачу вместе со своим сыном Нестором.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и ведущая Оля Цибульская привела своего маленького сыночка Нестора в больницу. Кадрами знамениточть поделилась на личной странице в Инстаграм-сториз и рассказала подробности случившегося.

На соответствующих кадрах можно заметить знаменитую мамочку и ее сынишку, которые сидят в больнице. Мальчик держится за руку и слабо улыбается.

"Мы с моим второклассником пришли делать прививку. Да, Нестор. А для чего деточкам нужны прививки? Чтобы быть здоровыми", - рассказала Оля Цибульская и ласково поцеловала сына в лобик.

На следующих кадрах можно заметить, как мальчик сидит на руках у своей мамы. Тем временем врач делает ему прививку и успокаивает, что ему совсем не будет больно. Нестор терпит и не издает никаких звуков.

"Умница наш и хорошие наши врачи", - добавила Оля Цибульская.

Стоит отметить, что Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение".

Цибульская в одном из интервью призналась, что супруг стал ее первым мужчиной, однако имени мужа не афиширует. У пары есть сын Нестор, который родился 7 января 2015 года.

Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.