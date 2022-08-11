Як пише Politeka.net , Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен та головний герой шоу "Холостяк". Зірка там вибрала собі гімнастку Дашу Ульянову, але пара розійшлася відразу після проекту. Після цього Макс одружився з першим українським ангелом Victoria's Secret Даше Хлистун. У пари вже є первісток - дочка Аріна. Нещодавно зірка зізналася, що за час вагітності набрала багато та важила 78 кг. При цьому зростання моделі 179 см. За дев'ять місяців після пологів їй вдалося скинути аж 28 кг і тепер вона важить 50 кг.

Не забуває Даша про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А на новому сторіс Хлистун похвалилася фігурою у сукні, позуючи у ванній.

"Схудла до літа, а фоток у купальнику так і не маю", - написала Даша.

Варто зазначити, що сам Михайлюк зараз в Україні. Бізнесмен пішов захищати Україну і зараз слугує у ДШВ.

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