Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен и главный герой шоу "Холостяк". Звезда там выбрал себе гимнастку Дашу Ульянову, но пара разошлась сразу после проекта. После этого Макс женился на первом украинском ангеле Victoria's Secret Даше Хлыстун. У пары уже есть первенец - дочь Арина. Недавно звезда призналась, что за время беременности набрала много и весила 78 кг. При этом рост у модели 179 см. За девять месяцев после родов ей удалось скинуть аж 28 кг и теперь она весит 50 кг.

Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А на новом сторис Хлыстун похвасталась фигурой в платье, позируя в ванной.

"Похудела к лету, а фоток в купальнике так и не имею", - написала Даша.

Стоит отметить, что сам Михайлюк сейчас в Украине. Бизнесмен пошел защищать Украину и сейчас служит в ДШВ.

Напомним, поразительно похудевшая жена "Холостяка" Михайлюка ходит по ресторанам с 9-месячной дочкой

А еще Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка сделала откровенное признание о своем возрасте

Также Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Михайлюка впечатлила кадрами из фотосессии в стиле 90-х