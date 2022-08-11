Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен и главный герой шоу "Холостяк". Звезда там выбрал себе гимнастку Дашу Ульянову, но пара разошлась сразу после проекта. После этого Макс женился на первом украинском ангеле Victoria's Secret Даше Хлыстун. У пары уже есть первенец - дочь Арина. Недавно звезда призналась, что за время беременности набрала много и весила 78 кг. При этом рост у модели 179 см. За девять месяцев после родов ей удалось скинуть аж 28 кг и теперь она весит 50 кг.
Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А на новом сторис Хлыстун похвасталась фигурой в платье, позируя в ванной.
"Похудела к лету, а фоток в купальнике так и не имею", - написала Даша.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
В центре российского города-миллионника внезапно появились украинские флаги: "Чем ближе поражение..."
"Как сестрички": экс-жена Потапа Горовая повеселилась с Дорофеевой на глазах у всех, видео
Дорофеева устроила пафосную прогулку по Киеву после возвращения, Позитив не смолчал: "Приветствую, сударыня"
Грозы и жара до +40 разделят Украину: синоптики предупредили об опасности, какой будет погода
Стоит отметить, что сам Михайлюк сейчас в Украине. Бизнесмен пошел защищать Украину и сейчас служит в ДШВ.
Напомним, поразительно похудевшая жена "Холостяка" Михайлюка ходит по ресторанам с 9-месячной дочкой
А еще Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка сделала откровенное признание о своем возрасте
Также Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Михайлюка впечатлила кадрами из фотосессии в стиле 90-х