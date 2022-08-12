Популярна українська співачка Тіна Кароль на концерті з'явилася у екстравагантному образі з блискітками.

Як пише Politeka.net , Тіна Кароль є популярною українською виконавицею, яка вже кілька місяців перебуває закордоном і дає благодійні концерти. Вона підтримує постраждалих громадян від дій окупантів та заснувала свій фонд.

На сторінці Фантіна в Інстаграм шанувальники нерідко діляться кадрами, що інтригують, щоб показати, наскільки різною може виконавиця зі своїми модними образами. Цього разу на кадрах артистка підкреслила фігуру яскравим костюмом з блискітками.

«9 вересня концерт Тіни Кароль у Баку» – сказано у підписі під кадрами.

У мережі одразу відреагували:

«Прекрасна....❤; Чекаємо на ❤️; Браво Тіна Король; Яка вона хороша 🤩😇; Браво біс👏; Неймовірно; Супер!».

Стиль артистки часто опинявся в центрі обговорень, адже Тіна віддає перевагу досить розкішним вбранням з дорогоцінними аксесуарами. При цьому у своїх образах виконавиця завжди вибирає якийсь акцент, щоб фанати оцінили її фігуру. Цього разу в квітковому вбранні Кароль похвалилася з відкритим декольте.

«Ох, Тіна ...; хочеться на хвилинку туди, де немає війни; дуже гарна Тіна, як добре» - пишуть у мережі під кадрами.

Нагадаємо, Кароль у домашньому вигляді і без косметики здивувала зовнішністю поза сценою

Також Politeka повідомляла, що Кароль покрасувалася перед українцями та розкрила, чому вірить у перемогу

А ще Politeka писала, що Кароль розляглася на сцені у розкішній сукні, але спантеличила українців