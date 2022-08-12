Як пише Politeka.net , Тіна Кароль є популярною українською виконавицею, яка вже кілька місяців перебуває закордоном і дає благодійні концерти. Вона підтримує постраждалих громадян від дій окупантів та заснувала свій фонд.
На сторінці Фантіна в Інстаграм шанувальники нерідко діляться кадрами, що інтригують, щоб показати, наскільки різною може виконавиця зі своїми модними образами. Цього разу на кадрах артистка підкреслила фігуру яскравим костюмом з блискітками.
«9 вересня концерт Тіни Кароль у Баку» – сказано у підписі під кадрами.
У мережі одразу відреагували:
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«Прекрасна....❤; Чекаємо на ❤️; Браво Тіна Король; Яка вона хороша 🤩😇; Браво біс👏; Неймовірно; Супер!».
Стиль артистки часто опинявся в центрі обговорень, адже Тіна віддає перевагу досить розкішним вбранням з дорогоцінними аксесуарами. При цьому у своїх образах виконавиця завжди вибирає якийсь акцент, щоб фанати оцінили її фігуру. Цього разу в квітковому вбранні Кароль похвалилася з відкритим декольте.
«Ох, Тіна ...; хочеться на хвилинку туди, де немає війни; дуже гарна Тіна, як добре» - пишуть у мережі під кадрами.
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