Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской исполнительницей, которая уже несколько месяцев находится заграницей и дает благотворительные концерты. Она поддерживает пострадавших граждан от действий оккупантов и основала свой фонд.
На странице ФанТина в Инстаграм поклонники нередко делятся интригующими кадрами, чтобы показать, насколько разной может исполнительница со своими модными образами. В этот раз на кадрах артистка подчеркнула фигуру весьма ярким костюмом с блестками.
«9 сентября концерт Тины Кароль в Баку» - сказано в подписи под кадрами.
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«Прекрасная....❤; Ждем ❤️; Браво Тина Король; Какая же она хорошая 🤩😇; Браво бис👏; Невероятно; Супер!!!».
Стиль артистки часто оказывался в центре обсуждений, ведь Тина предпочитает довольно роскошные наряды с драгоценными аксессуарами. При этом в своих образах исполнительница всегда выбирает какой-то один акцент, чтобы фанаты оценили ее фигуру. В этот раз в цветочном наряде Кароль похвасталась образом с открытым декольте.
«Ох, Тина…; хочется на минутку туда, где нет войны; очень красивая Тина, как хорошо» - пишут в сети под кадрами.
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