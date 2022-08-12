Як пише Politeka.net, Камалія - ​​відома українська співачка, яку називають найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Після початку війни артистка почала активно допомагати українцям, зайнявшись благодійністю. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу співачка поділилася фото у своєму блозі, де позувала у сукні з поясом на талії.

"За наслідками опитування, 98% українців вірять у перемогу у війні з росією. Я впевнена на всі 100%, що Україна обов'язково переможе! Погоджуєтеся, проголосуйте в історії", - написала Камалія.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Так, та й тільки так, без варіантів", "Переможемо!!! Все буде Україна", "Добро перемагає, а добро - це Україна", "Україна переможе. Ми переможемо", "Ми не переможні", "Віримо у ЗСУ. Впевнені у нашій перемозі", "100 перемога за нами".

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