Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица, которую называют самой богатой певицей Украины, ведь она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. После начала войны артистка начала активно помогать украинцам, занявшись благотворительностью. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз певица поделилась фото в своем блоге, где позировала в платье с поясом на талии.
"По результатам опроса, 98% украинцев верят в победу в войне с россией. Я уверена на все 100%, что Украина обязательно победит! Соглашаетесь, проголосуйте в истории", - написала Камалия.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Да, да и только так, без вариантов", "Победим!!! Все будет Украина", "Добро побеждает, а добро - это Украина", "Украина победит. Мы победим", "Мы не победимы", "Верим в ВСУ. Уверены в нашей победе", "100 победа за нами".
Напомним, мошенники добрались до самой богатой певицы Украины, звезда срочно обратилась к украинцам
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