Популярная украинская исполнителньица замужем за известным бизнесменом и миллионером, что нередко обсуждают в сети. Камалия увлекается не только пением, но и конным видом спорта и очень любит животных. Как правило, в Инстаграм у звезды много кадров из отдыха, работы и снимки с семьей.

Но в этот раз Камалия решила представить шуточные кадры с Владимиром Зеленским, когда тот еще не был президентом, а работал в "Квартал 95".

Ролик о Крыме тут же стал вирусным после того, как аэродром оккупантов в Крыму был разрушен, а пропагандисты в панике начали искать оправдания.

«Клево!!! Все по плану 🔥;Наконец, если бы еще чуть раньше так вообще 🔥; 😂супер; Всё будет Украина!!! Мы лучшие!! Боже, избавь, помоги победить извергов!!; Слава Украине 🇺🇦❤️ Крым – это Украина!!!; Какое совпадение!; 😂 как в воду смотрел😂😂» - пишут пользователи.

Ранее Камалия тепло поздравила Могилевскую с днем рождения и случайно выдала личный секрет своей подруги:

"Дорогая и очаровательная, моя подруга @nataliya_mogilevskaya! Поздравляю тебя с Днем рождения! Этот год стал переломным для каждого из нас, но я верю, что Победа очень близко. Натусик, желаю тебе сил, вдохновения и огромного счастья. Очень рада, что рядом с тобой сегодня надежное мужественное плечо! C днем рождения!".

Напомним, "Я долго привыкала": Онуфрийчук из "Танців з зірками" откровенно рассказала о жизни в другой стране.

Как сообщала Politeka, "Девушки могут все": Каменских в коротких шортах показала длинные ноги, фото.

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